Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 14.606,54 TL olarak belirlenirken, işlem hacmi 3.827.230 TL oldu. Türkiye'ye gaz girişi ve piyasa arzı da kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 606 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 827 bin 230 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 122 bin 294 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 606 lira 54 kuruş olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 263 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 336 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 876 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 860 bin 861 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 214 milyon 111 bin 225 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Vatandaşlık maaşının ayrıntıları: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi