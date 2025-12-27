Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 377 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 305 bin 107 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 15 milyon 782 bin 332 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 377 lira 43 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 236 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 96 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 658 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 277 milyon 14 bin 419 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 277 milyon 253 bin 653 metreküp olarak kayıtlara geçti.