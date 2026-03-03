Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 455 lira 96 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 16 milyon 275 bin 277 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 455 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 275 bin 277 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 50 bin 652 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 455 lira 96 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 1 milyon 128 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 178 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 733 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 256 milyon 503 bin 923 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 256 milyon 150 bin 68 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

Hepsi annelerinin kuzusuydu! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu
Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor