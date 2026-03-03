Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 455 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 275 bin 277 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 50 bin 652 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 455 lira 96 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 1 milyon 128 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 178 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 733 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 256 milyon 503 bin 923 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 256 milyon 150 bin 68 metreküp olarak kayıtlara geçti.