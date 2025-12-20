Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 484 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 370 bin 247 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 908 bin 784 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 484 lira 42 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 647 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 208 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 760 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 269 milyon 168 bin 142 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 282 milyon 995 bin 158 metreküp olarak kayıtlara geçti.