Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 551 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre önemli bir düşüş gösterdi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 551 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 8 bin 38 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 597 bin 818 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 551 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 138 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 278 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 823 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 210 milyon 430 bin 653 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 210 milyon 575 bin 986 metreküp olarak kayıtlara geçti.

