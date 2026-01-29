Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 257 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 2 milyon 152 bin 807 lira oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 969 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 544 lira 15 kuruş olarak tespit edildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 257 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 152 bin 807 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 542 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 257 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 151 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 969 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 544 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 274 milyon 300 bin 479 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 274 milyon 352 bin 391 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor