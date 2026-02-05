Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 783 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 367 bin 369 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 521 bin 404 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 783 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 161 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 522 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 43 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 276 milyon 711 bin 437 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 276 milyon 693 bin 193 metreküp olarak kayıtlara geçti.