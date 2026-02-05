Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 783 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne göre azalarak 2 milyon 367 bin 369 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 367 bin 369 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 521 bin 404 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 522 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 43 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 276 milyon 711 bin 437 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 276 milyon 693 bin 193 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi


