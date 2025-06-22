Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artışı

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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 623 lira 21 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi 11 milyon 607 bin 109 lira oldu. Piyasaya 127 milyon metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 623 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 607 bin 109 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 949 bin 340 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 623 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 866 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 304 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 942 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 198 bin 165 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 126 milyon 896 bin 610 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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