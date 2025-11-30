Haberler

Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Açıklandı

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 14 bin 592 lira 80 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 2 milyon 889 bin 375 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 592 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 889 bin 375 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 587 bin 948 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 592 lira 80 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 198 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 322 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 863 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 194 milyon 271 bin 549 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 194 milyon 262 bin 510 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi


