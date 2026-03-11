Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 776 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 762 bin 414 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 18 bin 947 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 776 lira 31 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 598 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 515 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 37 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 217 bin 700 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 224 milyon 353 bin 250 metreküp olarak kayıtlara geçti.