Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 756 lira 83 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi 8 milyon 117 bin lira oldu ve Türkiye'ye 216 milyon metreküp gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 756 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 117 bin 134 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 586 bin 90 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 756 lira 83 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 553 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 494 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 18 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 216 milyon 446 bin 52 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 216 milyon 299 bin 793 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
