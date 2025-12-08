Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 437 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 215 bin 525 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 613 bin 820 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 437 lira 35 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 293 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 159 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 715 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 53 bin 26 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 213 milyon 28 bin 615 metreküp olarak kayıtlara geçti.