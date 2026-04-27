Sporda fikri mülkiyet ve yenilikçi girişimler, TÜRKPATENT'teki etkinlikte masaya yatırıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında "Fikri Mülkiyet ve Spor: Yenilikçi Girişimler ve Teknoloji" etkinliği düzenledi.

Gönüllü, TÜRKPATENT'teki etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nün bu yılki temasının "Fikri Mülkiyet ve Spor" olarak belirlendiğini söyledi.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayımladığı güncel analizlerin, spor teknolojilerinin küresel ölçekte hızla büyüyen inovasyon alanı haline geldiğini gösterdiğini vurgulayan Gönüllü, "Son 10 yılda spor teknolojilerine yönelik patentler, yıllık ortalama yüzde 7,6, markalar yüzde 6,1, tasarımlar ise yüzde 8,3 artış gösterdi. Aynı dönemde dünya genelinde 65 binden fazla spor teknolojisi patenti, 1,25 milyondan fazla marka ve 70 binden fazla tasarım tescil edildi." diye konuştu.

Gönüllü, küresel tabloda spor teknolojilerinde inovasyonun büyük ölçüde Asya ve ABD merkezli geliştiğini, Avrupa'nın ise markalaşma ve ticarileşme süreçlerinde öne çıktığını anlattı.

Türkiye'nin güçlü spor kültürü, genç nüfusu ve üretim kabiliyetiyle bu dönüşümün önemli bir parçası olma potansiyeli taşıdığını vurgulayan Gönüllü, "Ancak bu potansiyelin gerçek değere dönüşmesi için en kritik unsurlardan biri fikri mülkiyet haklarıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında AR-GE ve inovasyon, insanoğlunun sınırsız potansiyelini ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmenin anahtarıdır. Günümüzde bir şirketin, bir kurumun hatta bir ülkenin gücünü belirleyen temel unsur, artık sadece fiziki varlıkları değil sahip olduğu fikri sermayedir. Bir fikir, buluş, marka, tasarım, bunlar, sadece bireylerin veya kurumların değil aynı zamanda bir milletin geleceğinin de teminatıdır. Fikri mülkiyet hakları, bu değerleri koruma altına alırken aynı zamanda yenilikçiliği teşvik eder, rekabet gücünü artırır ve sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırır." değerlendirmesinde bulundu.

"24 yılda fikri mülkiyette tarihi başarılara imza attık"

Gönüllü, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hedeflerinin, teknoloji tüketen değil teknoloji üreten, takip eden değil öncü bir Türkiye inşa etmek olduğunun altını çizdi.

Fikri ve sınai hakları güvence altına alınmayan bir ülkede özgün düşüncenin yeşermesinin, yenilikçi fikirlerin filizlenmesinin ve katma değerli üretimin kök salmasının mümkün olmayacağını dile getiren Gönüllü, "Akıl ile filizlenen, alın teriyle değere dönüşen fikirler ancak doğru stratejilerle desteklenip fikri mülkiyet haklarıyla korunursa küresel pazarlarda güçlü bir rekabet avantajı elde edebilir. Bu anlayışla son 24 yılda fikri mülkiyet alanında tarihi başarılara imza attık." ifadelerini kullandı.

Gönüllü, inşa ettikleri güçlü AR-GE, yenilik ve teknoloji altyapısı ve dinamik girişimcilik ekosistemiyle Türkiye'de sınai mülkiyet alanında büyük bir potansiyeli ortaya çıkardıklarını anlattı.

Türkiye'nin, fikri mülkiyet alanında elde ettiği başarılarla yetinmeyeceğini, hedeflerini daha da büyüteceğini vurgulayan Gönüllü, sözlerini şöyle tamamladı:

???????"Bu süreçte fikri mülkiyet haklarının ticarileşmesi ve ekonomik değere dönüşmesi, kritik bir rol oynayacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için hepimize görevler düşüyor. Sanayicilerimiz, markalaşmaya ve tasarıma daha fazla yatırım yapmalı. Üniversitelerimiz, patentlenebilir buluşları teşvik etmeli. Gençlerimiz, fikir üretmekten ve hayal etmekten çekinmemeli ve birlikte fikri mülkiyeti yasal bir zorunluluktan öte bir kültür olarak benimsemeliyiz."

"Dünyada teknolojik yarış var"

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nün, inovasyonun, teknolojinin ve emeğin korunmasının önemine dikkati çeken küresel bir farkındalık olduğunu söyledi.

Bu gün için bu yıl belirlenen temaya dikkati çeken Durak, "Spor, artık tamamen teknolojinin parçası haline geldi ve bu teknolojinin bir parçası olan sporda da hem fikri mülkiyet hem teknoloji ciddi bir kesişim içinde." diye konuştu.

Durak, TÜRKPATENT'in yaptığı çalışmalar ve ülkedeki teknolojik gelişmeler sonucunda birçok göstergede Türkiye'nin de üst sıralara yükseldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin sınai mülkiyet verilerine değinen Durak, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki patent, tasarım ve fayda model sayıları her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Dünyada sıcak ve soğuk savaş dönemleri ve teknolojik yarış var. Bu yarışta da kurum olarak ülkemizin teknolojisinin korunması konusunda da çalışmalarımıza devam edeceğiz."