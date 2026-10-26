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SPK, yatırım fonlarında portföy sınırlarına uyum süresini 31 Ocak 2027'ye uzattı

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SPK, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de değişiklik yaparak portföy ve yatırım sınırlamalarına tam uyum son tarihini 31 Ocak 2027'ye uzattı. Kademeli uyum hükümleri uygulanmayacak ve fonların nihai tam uyuma bu tarihe kadar ulaşması gerekiyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarının portföy ve yatırım sınırlamalarına tam uyum sağlaması için belirlenen son tarihi 31 Ocak 2027'ye uzattı.

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre Kurul, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in bazı maddelerinde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda, kamu kurum ve iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnaları düzenleyen hüküm, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan aynı kapsamdaki hükümler saklı kalmak üzere kaldırıldı.

Öte yandan son dönemde piyasalarda meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak portföy ve yatırım sınırlamalarına uyumu düzenleyen ve 31 Ekim 2026, 30 Kasım 2026 tarihlerinde kademeli uyum ile 31 Aralık 2026 tarihinde ise tam ve nihai uyum süresi veren uyum takvimi güncellendi.

Buna göre kademeli uyum hükümleri uygulanmaksızın portföy ve yatırım sınırlamalarına nihai ve tam uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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