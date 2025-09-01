SPK ve Jandarma İş Birliğiyle Finansal Güvenlik Eğitimi Tamamlandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı personeline arasında verilen eğitimlerin ardından başarılı personellere 'Eğiticinin Eğitimi Katılım Sertifikası' takdim edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde verilen strateji, risk, dezenformasyon ve diplomasi çerçevesinde finansal güvenlik konulu eğitimlerin tamamlanmasıyla, Eğiticinin Eğitimi Sertifika Takdim Töreni düzenlendi. SPK'nın ev sahipliğinde gerçekleşen programda başarılı olan Jandarma personeline 'Eğiticinin Eğitimi Katılım Sertifikası' takdim edildi.

Törende bir konuşma gerçekleştiren SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, SPK ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında 24 Kasım 2024 tarihinde imzalanan 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü'nün, kamu güvenliği ve finansal bilinç arasında kurulan güçlü köprünün somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Gönül, bu anlayışla Jandarma Teşkilatının çeşitli birimlerinde görev yapan ve 'Eğiticilerin Eğitimi' programını başarıyla tamamlayan personellere sertifikalarını vermek için bir araya geldiklerini kaydetti.

"Finansal güvenlik, ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun temel yapı taşlarından birini oluşturuyor"

Sertifikanın sadece bir eğitim belgesi değil; aynı zamanda bir sorumluluğun ve bir kurumsal öncülüğün sembolü olduğunu ifade eden Gönül, "Finansal güvenlik, yalnızca bireylerin ya da şirketlerin değil; kamu düzeninin, ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun da temel yapı taşlarından birini oluşturuyor. Bu anlamda, sizler artık sadece ekonomik konuları öğreten eğiticiler değil; aynı zamanda kurumlarımızı, ailelerimizi ve toplumumuzu finansal risklere karşı koruyan birer savunma hattı haline geldiniz. Öyle ki bu programlar sayesinde ülkemizin finansal düzlemdeki çıkarlarını koruma noktasında da hatırı sayılır bir yol katedebileceğiz" açıklamasında bulundu.

"Jandarma Genel Komutanlığı finansal farkındalık görevini başarıyla üstleniyor"

Finansal okuryazarlığın, finansal güvenliğin en güçlü kalkanı olduğuna vurgu yapan Gönül, "Bu noktada Jandarma teşkilatımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Köklü geçmişi, disiplini ve halkla iç içe geçmiş görev anlayışıyla Jandarma Genel Komutanlığı, bugün yalnızca kamu düzenini sağlamakla kalmıyor; toplumun her kesimine ulaşabilecek kapasitesiyle finansal farkındalık ve direnci de tabana yayma görevini başarıyla üstleniyor" şeklinde konuştu.

"Bu eğitim sayesinde toplumumuzda daha bilinçli tüketiciler oluşacak"

Gönül, verilen sertifikaların, bir son değil; bir başlangıç olduğuna dikkati çekerek, "Sizler aracılığıyla, bu bilgi ailelere, gençlere, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza, kamu çalışanlarına ulaşabilecektir. Bu eğitim sayesinde toplumumuzda daha bilinçli tüketiciler, daha dirençli aileler ve daha sürdürülebilir kurumlar oluşacak. ve nihayetinde, hep birlikte daha güvenli, daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca ise, SPK'da strateji, risk, dezenformasyon ve diplomasi çerçevesinde finansal güvenlik üzerine, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin bilinçlendirilmesi maksadıyla, icra edilen ' Finans Diplomasisi Eğitim Faaliyeti Sertifika Töreni'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Finans diplomasisi eğitimi ülke güvenliği açısından zorunlu hale geldi"

Finans diplomasisi eğitimi kapsamında verilen eğitime ilişkin de konuşan Tuğgeneral Kızılca, "Yurt dışına giden tüm personelimizin bu alanda eğitilmesi, uluslararası alanda farkındalıklarının artırılması, kişisel ve ülke güvenliği açısından zorunlu hale gelmiş, suç ve suçluyla mücadele kapsamında, sosyal medyada yer alan finansal haberlerin ve gelişmelerin sağlıklı bir şekilde yorumlanarak değerlendirilmesine katkıda bulunmuştur. Ülkemizin ulusal çıkarlarının finansal düzlemde gözetilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla icra edilen Finans Diplomasisi Eğitiminin hedefine ulaşacağına inancım tamdır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA