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SPK, tasfiye kararı alınan bazı fonlarda 3 aylık süreyi 6 aya çıkardı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı alınan bazı fonlara ilişkin tasfiye usul ve esaslarında süre değişikliğine gitti. 17 Eylül 2026 tarihli Kurul kararıyla belirlenen 3 aylık süre, portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 aya çıkarıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı alınan bazı fonlara ilişkin tasfiye usul ve esaslarında süre değişikliğine gitti. 17 Eylül 2026 tarihli Kurul kararıyla belirlenen 3 aylık süre, 6 aya çıkarıldı.

SPK tarafından yapılan açıklamada, "Kurul Karar Organı'nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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