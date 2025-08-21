SPK İki Şirketin Borçlanma Araçlarına Onay Verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı Kredi Faktoring AŞ ve Huzur Faktoring AŞ'nin borçlanma araçlarını onayladı. Ayrıca, çeşitli şirketlerin sermaye artırımı ve unvan değişikliği talepleriyle ilgili kararlar da alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin borçlanma araçlarına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 7 milyar 800 milyon lira, Huzur Faktoring AŞ'nin 640 milyon lira borçlanma araçlarını onayladı.

Kurul, Nurol Portföy Yönetimi AŞ'nin Nurol Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesine ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin sahibi olduğu yüzde 68,24 oranındaki Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ paylarının tamamının BDY Group İnşaat AŞ (BDY) tarafından devralınması nedeniyle BDY'nin pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Foneria Portföy Yönetimi AŞ'nin unvanının, One Portföy Yönetimi AŞ olarak değiştirilmesi talebini olumlu karşıladı.

SPK, Meksa Portföy Yönetimi AŞ'nin 43 milyon 750 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin 66 milyon 900 bin liraya çıkarılması talebini olumlu değerlendirdi.

Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
