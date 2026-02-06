SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ata Turizm İşletmecilik, Taşımacılık, Madencilik, Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Ata Turizm İşletmecilik'in 11,2 liradan halka arzını uygun buldu.

Büyük Şefler Gıda, Turizm, Tekstil, Danışmanlık, Organizasyon, Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 428 milyon liralık, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2,8 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar liralık, Vakıf Faktoring AŞ'nin 14 milyar liralık, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4 milyar liralık, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 8,4 milyar liralık, Yapı ve Kredi Bankasının 7 milyar liralık ve 10 milyar dolarlık, Pasha Yatırım Bankasının 25 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

D Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

SPK, V Portföy Yönetimi AŞ'nin "Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu", "Katılım Şemsiye Fonu", "Para Piyasası Şemsiye Fonu" ile "Serbest Şemsiye Fonu" kurmasına izin verdi.

Nurol Portföy Yönetimi AŞ Ondördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tera Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılandı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ'ye "fon kullanım yeri değişikliğine ilişkin kararın gecikmeli açıklanması" ve "bağlı ortaklık alımına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda güncellemenin gecikmeli yapılması" nedeniyle 402 bin lira idari para cezası uyguladı.

Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye "SPK'ye şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaması" sebebiyle 1,7 milyon liraya yakın idari para cezası verildi.

SPK, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (VKFYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 2 kişiye 8 milyon 878'er bin lira, Ensari Sinai Yatırımlar AŞ (ENSRI) pay piyasasındaki işlemler ile alakalı 3 kişiye toplam 9,3 milyon lira, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili 19 isme toplam 68,2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ (ETYAT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 9 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "Phase", "Klasfx", "Agenamarkets", "Xtrade", "tr.infotrader.pro", "acc3.infotrader.pro", "acc1.infotrader.pro" ve "infotrades.net" uzantılı internet siteleri ve uygulamaların içerik sağlayıcıları ile 8 isim hakkında suç duyurusu kararı alındı.

İsmi açıklanan 9 kişiye ise 2 yıl boyunca borsalarda işlem yapma yasağı getirildi.

Erişim engeli kararları

SPK, Sermaye Piyasası Kanununun birinci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla bir internet sitesi ile "Klasfx", "Phase", "Xtrade" ve "Agenamarkets" platformlarına ait sosyal medya hesaplarına ve uygulamalara erişimin engellenmesi kararı aldı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.