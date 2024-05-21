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SPK, Finansal Okuryazarlık Platformu'nu Hayata Geçiriyor

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlığın artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Finansal Okuryazarlık Platformu'nun hayata geçirileceğini duyurdu. Platformun tanıtım toplantısı yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumuyla gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlığın artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Finansal Okuryazarlık Platformu'nun hayata geçirileceğini duyurdu.

SPK'den yapılan açıklamada, platformun tanıtım toplantısının yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumlarıyla Bakanlığın Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Finansal Okuryazarlık Platformu'nun finansal okuryazarlığın artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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