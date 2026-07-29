SPK'den 3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 380 milyon liralık, Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ'nin 105,3 milyon liralık bedelli, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin 4 milyar 930 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Garanti Finansal Kiralama AŞ'nin 10 milyar liralık, Garanti Faktoring AŞ'nin 100 milyon dolarlık, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin ise 11 milyar liralık ve 120 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.

Kurul, Golden Global Varlık Kiralama AŞ'nin 600 milyon liralık, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar 750 milyon liralık, Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 80 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurularını onayladı.

Kisbu Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

İdari para cezaları

SPK, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ (Vanet) hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete ve bir kişiye toplamda 1,8 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA