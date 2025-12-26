SPK'dan Dolandırıcılık Uyarısı: "Kurul Yöneticilerinin Adı Kullanılarak Para Taleplerine İtibar Etmeyin"

(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kendisini Kurul yöneticisi, personeli olarak tanıtan, SPK Başkanı ile yöneticilerin adını kullanarak vatandaşlar ve şirketlerden para talep eden kişiler bulunduğunu belirterek, dolandırıcılık kapsamında bulunan bu tür girişimlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

SPK, son günlerde telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtıp veya Kurul Başkanımızın, yöneticilerimizin, personelimizin adını kullanıp, vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinilmiştir. Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler."