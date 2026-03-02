SPK: Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), "Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu, bölgede jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına ihtimal etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alınması gereğiyle açıklama yayımladı. Açıklamada, "2 Mart tarihinden 6 Mart tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı