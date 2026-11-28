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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 gerçek ve 7 tüzel kişiye toplam 55 milyon 345 bin 53 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK'nin 27 Kasım tarihli bültenine göre, Kurul, 106 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, 107 gerçek ve 9 tüzel kişiye işlem yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

Kurul, 49 gerçek kişinin lisansının iptal edilmesine ve bir bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar aldı.

SPK, 2 şirketin toplam 293 milyon 625 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

Kurul, 3 şirketin toplam 12 milyar 400 milyon lira tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesini onaylarken bir aracı kurumun faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı.

SPK, ayrıca bir şirketin paylarına ilişkin hazırlanan pay satış bilgi formunun ve 2 gayrimenkul fonunun katılma paylarına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerine olumlu yanıt verdi.

Kaynak: AA