Sosyal konut projesinin detayları netleşmeye başladı! Peşinat tutarı evin fiyatının yüzde 10'u olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 81 ilde geniş kapsamlı sosyal konut projesi sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için detaylar netleşmeye başladı. Ev almaya hak kazananlar 20 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Peşinat tutarının ise ev fiyatının yüzde 10'u civarında olması bekleniyor.
Son aylarda sürekli artan konut fiyatları ve fahiş kira artışlarına karşı önlemler alan hükümet, son olarak emlak sektörü için düğmeye bastı. Bir yandan 81 ilde geniş kapsamlı sosyal konut projesinin hazırlıkları devam ederken, diğer yadan da ülke genelinde altyapılı konut arsası satışı başlatılacak. Evi olmayan vatandaşlar için ev sahibi olma fırsatı yaratacak düzenlemenin detaylarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında açıklayacak.
Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak.
İhtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği projenin detayları da netleşmeye başladı. Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 20 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Bu arada, şehit yakınları ve gaziler için satışta özel kontenjan açılacak.
Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10'u civarında olacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.