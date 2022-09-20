sosyal konut projesinden ev alanlar 20 yıl sonunda ne kadar ödeyecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı

TOKİ Sosyal Konut Projesi'yle ilgili 'taksitler çok yükselecek' endişesi vatandaşları tedirgin ediyor. 4 milyona yaklaşan başvuru sayısıyla şimdiden rekor kıran konut projesinde TOKİ'nin geçmiş yıllardaki uygulamaları dikkat çekti.

Yüzyılın en büyük projesi olan sosyal konutlara ilişkin detaylar 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazandı. Türkiye'nin 81 iline yapılacak olan sosyal konutlar milyonlarca vatandaşın barınmasına imkan sağlayacak. Oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak. Tüm konut tipleri için 500 lira, iş yerleri için de 2000 lira başvuru bedelinin yatırılması gerekiyor.

TOKİ'nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olacağı varsayıldığında, bu kampanyadan 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.

SON TAKSİT 13 BİN 737 TL

Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 liraya çıkacak. Son taksit ödemesi ise 13.737 TL olacak.