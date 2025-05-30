Sosyal güvenlik uzmanından uyarı: Asgari ücretle geçinmek mümkün değil

Sosyal güvenlik uzmanından uyarı: Asgari ücretle geçinmek mümkün değil
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Sosyal güvenlik uzmanından uyarı: Asgari ücretle geçinmek mümkün değil
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Enflasyonla mücadele edilen ortamda yıl başında belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücret için ara zam tartışmaları başladı. Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, asgari ücretin enflasyon karşısında erdiğini belirtti. Mevcut tutarla geçinmenin özellikle büyükşehirlerde mümkün olmadığının altını çizdi.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Asgari ücretin belirlenme süreci, enflasyonun etkisi ve emekçilerin yaşadığı zorlukları değerlendiren Duman, "Asgari ücretle geçinebiliyorum demek artık neredeyse mümkün değil" diyerek güncel sisteme eleştirilerde bulundu.

Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın "Asgari ücrete ara zam olmalı mı? sorusunu Ali Duman, yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon rakamları üzerinden örnekler vererek cevapladı. Çalışanların büyük bir kısmının asgari ücretle geçinmekte zorlandığını ve bu durumun hayat standartlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sosyal güvenlik uzmanından uyarı: Asgari ücretle geçinmek mümkün değil

Duman, Türkiye'de milyonlarca çalışanın asgari ücret seviyesinde maaş aldığını hatırlatarak, "Asgari ücretle geçinebiliyorum demek artık neredeyse mümkün değil" ifadesiyle temel geçim ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığını vurguladı. Enflasyonun her ay maaşların cebimizdeki karşılığını erittiğini belirten Duman, özellikle son aylarda alım gücündeki dramatik düşüşe dikkat çekti. Duman açıklamalarına şöyle devam etti: Asgari ücret, Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenen bir ücret; komisyonun 15 üyesi var. Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan oy birliği kararı çıkmamıştı. Enflasyon her ay asgari ücretin alım gücünün cepteki karşılığını eritiyor. Emeğin ve emekçinin karşılığı bu değil. Asgari ücretle geçinebiliyorum demek artık neredeyse mümkün değil.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali batuk:

Maalesef ülkeyi yönetenlerin, insanların geçimlerinden daha önemli işleri var. Yazık.

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