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Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'dan asgari ücrete artış yorumu: Yıl ortasında artış beklenmiyor

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Bal, temmuz ayında asgari ücrete artış yapılıp yapılmayacağı ile ilgili yorumlarda bulundu.

Milyonlarca kişi tarafından merak edilen asgari ücrete artış konusu konuşulmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, temmuz ayında yapılması beklenen artış ile ilgili Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da ısrarla vurguluyor, herhangi bir artış oılmayacağı yönünde. Görünen o ki, yüzde 25 civarı enflasyon çıkarsa hükümet tarafı bir artış yapmayacak. Tabii ki siyasette 1 gün bile çok uzun zamandır. İlerleyen zamanlarda göreceğiz ama şu anki açıklamalara bakıldığında yıl ortasında asgari ücrete herhangi bir artış söz konusu olmayacak.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Ekonomi

Asgari Ücret Ekonomi Haberler

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