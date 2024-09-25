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Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren haber! Genel sağlık sigortası primi gündemde

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Çalışmaya devam eden emeklilerden genel sağlık sigortası primi alınması gündemde. Orta Vadeli Program çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesine yönelik planlanan adımlar arasında bu düzenleme de bulunuyor.

Ekonomi bürokrasisi, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda sosyal güvenlik sisteminde denge sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

MEVCUT SİSTEMDE YÜZDE 12,5 PRİM KESİLİYOR

Mevcut sistemde, çalışanlardan genel sağlık sigortası için yüzde 12,5 oranında prim kesilmekteyken bu kesintinin yüzde 7,5'i işveren tarafından, yüzde 5'i ise çalışan tarafından karşılanıyor. Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden bireyler ise genel sağlık sigortası priminden muaf olup, yalnızca sosyal güvenlik destek primi ödüyor.

Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren haber! Genel sağlık sigortası primi gündemde

YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Gündemdeki önemli konulardan biri, çalışan emeklilerin genel sağlık sigortası primi ödeyip ödemeyecekleri. Bu primin, emekli maaşından mı yoksa çalıştıkları iş yerinden aldıkları ücret üzerinden mi kesileceği konusunda henüz bir görüş birliği sağlanamadı. Ayrıca, yaş sınırı üzerinde de çalışmalar yürütülmekte olup, genel sağlık sigortası kesintisinin 55-60 yaş aralığında uygulanabileceği iddia ediliyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra, ilgili düzenlemenin Meclis'ten geçmesi gerekecek. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon emekli aktif olarak çalışıyor.

Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren haber! Genel sağlık sigortası primi gündemde
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Ekonomi

Orta vadeli program Sigorta Ekonomi Sigorta Sağlık

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Yorumlar (44)

Akif:

donu olan kaldıysa onlardan da donunu alın

297
12
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NAKRE:

Emekli bir insan neden çalışmaya devam eder ? Asıl sorgulamamız gereken bu

283
13
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cemal68:

SGDP kesiliyor. Emekliden alınan bu para ne için alınıyor anlamıyorum. Sonuçta emekli çalışana artı bir katkısı yok ki. Şimdi yine emekli çalışanlara mı gözünüzü diktiniz.

151
10
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Ö AKGÜN:

Çaldığınız paralardan sebep bütçede olannaçığı emekli den kapatmaya çalışmanız çok insancıl ve vicdani olmuş. Aman 5li çete inşaat grubundan vergi almayın yoksa küserler size

137
8
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Hasan Turk:

Akp kabusu bitsin artik

131
11
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Tuğrul Alp:

kafayı taktılar emeklilere, vay arkadaş ya

119
6
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Perwer:

Çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası priminin alınması normaldir. Ayrıca çalıştıkları süre boyunca tam değil yarım emekli maaşı almaları gerekiyor. Hükümetlerin hatası, seçim kazanmak uğruna milyonlarca kişiyi genç yaşta emekli olacak şekilde saçma sapan kanunlar çıkartması. Şimdi bunun cefasını millet çekiyor

29
89
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VEFA:

Hayatınızda iğneden ipliğe hangi alanda ne vergiler, ne harçlar, ne ücretler ödediğinizi bir düşünün. Sonra doğru yönetiliyor muyuz, bu muameleyi hak ediyor muyuz, siz karar verin!..

84
9
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Ali Tokgönül:

Bir kulağımız arkası vardı , orayı da becerin bari .

80
6
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gunay yanug:

Hükümet oy verenlerin hayatını karartmaya devam ediyor

63
5
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