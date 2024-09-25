Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren haber! Genel sağlık sigortası primi gündemde

Ekonomi bürokrasisi, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda sosyal güvenlik sisteminde denge sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

MEVCUT SİSTEMDE YÜZDE 12,5 PRİM KESİLİYOR

Mevcut sistemde, çalışanlardan genel sağlık sigortası için yüzde 12,5 oranında prim kesilmekteyken bu kesintinin yüzde 7,5'i işveren tarafından, yüzde 5'i ise çalışan tarafından karşılanıyor. Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden bireyler ise genel sağlık sigortası priminden muaf olup, yalnızca sosyal güvenlik destek primi ödüyor.

YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Gündemdeki önemli konulardan biri, çalışan emeklilerin genel sağlık sigortası primi ödeyip ödemeyecekleri. Bu primin, emekli maaşından mı yoksa çalıştıkları iş yerinden aldıkları ücret üzerinden mi kesileceği konusunda henüz bir görüş birliği sağlanamadı. Ayrıca, yaş sınırı üzerinde de çalışmalar yürütülmekte olup, genel sağlık sigortası kesintisinin 55-60 yaş aralığında uygulanabileceği iddia ediliyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra, ilgili düzenlemenin Meclis'ten geçmesi gerekecek. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon emekli aktif olarak çalışıyor.