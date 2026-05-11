SGK Başkanı Elitaş'tan Sosyal Güvenlik Haftası mesajı Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş, "İnsan odaklı hizmet anlayışımızla sosyal güvencenin sunduğu imkanlardan her vatandaşımızın eksiksiz ve hızlı bir şekilde yararlanması için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elitaş, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, sosyal güvenlik sisteminin milletin her bir ferdini doğumundan vefatına kadar koruma altına aldığını belirterek, bu sistemin huzurlu ve güvenli geleceğin sarsılmaz teminatı olduğunu vurguladı.

Toplumun yarınlara güvenle bakabilmesini sağlayan bu güçlü yapının her geçen gün daha modern ve daha etkin bir kimliğe büründüğüne dikkati çeken Elitaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl büyük bir gururla kutladığımız Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 20. yaşı ve Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle kayıtlı istihdamın, sürdürülebilir kalkınmadaki kritik rolünü bir kez daha vurguluyor, toplumun tüm kesimlerinde sosyal güvenlik bilincini diri tutmayı hedefliyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla sosyal güvencenin sunduğu imkanlardan her vatandaşımızın eksiksiz ve hızlı bir şekilde yararlanması için durmaksızın çalışıyoruz. Dijital dönüşümün sunduğu imkanları en üst seviyede kullanarak ürettiğimiz yenilikçi çözümlerimizle hizmet kalitemizi her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Bu anlamlı hafta vesilesiyle gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, emekleriyle ülkemizin refahına katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza, istihdam sağlayan işverenlerimize ve kıymetli emeklilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimize sosyal güvenlik çatısı altında sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek diliyorum."

Vatandaşlara SMS gönderildi

Öte yandan, "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende" sloganıyla kutlanan hafta dolayısıyla sosyal güvenlik bilincini artırmak amacıyla vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderildi.

SMS'de, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal güvenlik; yalnızca bir hak değil, toplumsal dayanışmanın en güçlü temelidir. Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyor, ortak geleceğimizde güvenli yarınları büyütmek için çalışıyoruz. Sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende. Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun."