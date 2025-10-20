Haberler

Sonbahar ve Kış Aylarında Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Önerileri

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, sonbahar ve kış dönemlerinde çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu tedbirler almasının önemini vurguladı. Maskenin kullanılmasının, el hijyenine dikkat edilmesinin ve aşıların yaptırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, sonbahar ve kış aylarında, hastalıktan korunmak için özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin koruyucu tedbir almasının önemli olduğunu belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, sonbahar ve kış ayları, enfeksiyon hastalıklarının artış gösterdiği kritik dönemler arasında yer alıyor. Bu süreçte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınacak kişisel önlemler, riskin büyük ölçüde azalmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diktaş, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için koruyucu tedbirlerin önemine dikkati çekti.

Çocuklar, 55 yaş üstü bireyler ve bağışıklık sistemi baskılanan hastaların daha büyük risk altında olduğunu vurgulayan Diktaş, "Kanser tedavisi gören, romatolojik hastalıklarla ilgili ilaç kullanan ya da bağışıklığı baskılayan tedaviler alan kişilerde enfeksiyonlara yakalanma riski artıyor. Bu nedenle korunma yöntemlerini ihmal etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Diktaş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımının önemli olduğuna değinerek, "El hijyeni her zamankinden daha kritik. Ellerin sık sık yıkanması, kullanılan maskelerin kirlenmesi halinde hemen değiştirilmesi ve bulunduğumuz ortamın sık sık havalandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Grip ve nezle vakalarının artmaya başladığını belirten Diktaş, grip aşısı olma zamanının geldiğini hatırlattı.

Diktaş, risk grubunda yer alan kişilerde zatürre aşısı ve RSV aşısının da önemine işaret ederek, "Bu aşılar, özellikle yaşlı bireyleri ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyor." bilgisini paylaştı.

Maske ve kişisel eşyaların kullanımında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Diktaş, "Kirlenen maskeler hemen değiştirilmelidir. Basit görünen bu önlemler, sonbahar ve kış aylarını daha sağlıklı geçirmemizi sağlar." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
