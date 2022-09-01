Son zamla geçen yıl 1.000 lira gelen doğal gaz faturası bu yıl 2 bin lirayı aşacak

Doğal gazda konut abonelerine haziran ayında gelen yüzde 30'luk zammın ardından eylül ayında da yüzde 20.4 zam geldi. Böylece son 1 yılda doğal gazda fiyat yüzde 111 artmış oldu. Son zamlarla birlikte geçen yıl 1.000 lira olarak gelen fatura, bu yıl başka zam gelmezse 2.113 liraya çıkacak.

Kışa sayılı günler kalırken doğal gaz fiyatlarına zam geldi. BOTAŞ'ın açıkladığı eylül ayı tarifesine göre, haziran ayında yüzde 30 zam yapılan konut abonelerine eylül ayında yüzde 20 daha geldi.

SANAYİ ABONELERİNİN ZAMMI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatı yüzde 49.5, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 50.8 oranında arttı.

FATURALAR ŞİŞECEK

Fiyat artışı sonrası herkes bu yıl evini nasıl ısıtacağını merak eder oldu. Konutlar için haziran ve eylül aylarında yapılan zam, bu kış doğal gaz faturalarını da şişirecek.

BİN LİRALIK FATURA 2 BİN LİRAYI AŞACAK

Eylül ayı zammıyla birlikte konutlarda tüketilen doğal gaz, geçen yıla göre toplamda yüzde 111 zamlanmış oldu. Buna göre; geçen yıl 1.000 lira gelen doğal gaz faturası, başka bir zam gelmezse bu kış 2.113 liraya çıkacak.