Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 18.00'de 3. toplantısını yapacak. 2026 yılı asgari ücreti için yapılan değerlendirmelerde ise yüzde 25 artış oranı (27 bin 630 TL) öne çıkıyor. Uzmanlar, bu oranın işçi ve işveren dengesini koruyan en gerçekçi seçenek olduğunu belirtiyor.
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı asgari ücretine ilişkin üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de gerçekleşecek.
- Ekonomist Muhammed Bayram, asgari ücret artışının yüzde 28 ile yüzde 32 aralığında olabileceğini belirtti.
- Prof. Dr. Abdulkadir Develi, asgari ücret artış oranının yüzde 25 olarak öne çıktığını ve bu oranın kabul edilmesi halinde net asgari ücretin 27 bin 630 TL olabileceğini ifade etti.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretine ilişkin süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının bugün gerçekleşeceği açıklanırken, zam oranına ilişkin değerlendirmeler de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
İŞÇİ TARAFI MASADA YOK
Komisyonun ilk iki toplantısına işçi tarafı katılmadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş genel merkezlerini ziyaret ederek işçi kesiminin taleplerini doğrudan aldı. Bakan Işıkhan, işçi sendikalarından alınan görüşlerin komisyon üyelerine aktarılacağını ve asgari ücret belirlenirken "enflasyona ezdirmeme" ilkesinin esas alındığını vurguladı.
ZAM ORANI ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA NETLEŞEBİLİR
Komisyon bugün saat 18.00'de 3. kez toplanacak. Gözler rakama çevrilmişken, Ekonomist Muhammed Bayram artış oranının dördüncü toplantıya kalmadan açıklanabileceğini ifade etti. Bayram, asgari ücrette yüzde 28 ile yüzde 32 aralığında bir artış beklentisini dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN ZAM ORANI: YÜZDE 25
CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise, işçi tarafı masada olmasa da taleplerin Bakanlık aracılığıyla komisyona yansıdığını söyledi. Develi, enflasyonla mücadele süreci ve 2026 sonu enflasyon beklentilerinin dikkate alındığını belirterek, yüzde 25 artış oranının öne çıktığını ifade etti. Develi, "Yüzde 20'lik bir artış işçi tarafını memnun etmeyecektir. Yüzde 30-35 bandı ise işveren açısından istihdamı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle iki tarafı da dengeleyecek oran yüzde 25 olarak öne çıkıyor" dedi. Bu oranın kabul edilmesi halinde 2026 yılı asgari ücretinin net 27 bin 630 TL seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.
MİLYONLARI ETKİLEYEN BİR KARAR
Uzmanlar, asgari ücret artışının yalnızca asgari ücretlileri değil, bu seviyeye yakın maaş alan çalışanları, kıdem tazminatlarını ve birçok fiyat kalemini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.
İşte 2026 yılı asgari ücret artış oranı ile ilgili tüm senaryolar:
- YÜZDE 20:Yüzde 20'lik asgari ücret artışı senaryosunun gerçekleşmesi durumunda asgari ücret net 26 bin 584 TL, brüt ise 31 bin 206 TL oluyor.
- YÜZDE 23: Yüzde 23'lük artış senaryosunda ise net ücret 27 bin 188 TL, brüt ise 31 bin 986 TL oluyor.
- YÜZDE 25: Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL olarak gerçekleşiyor.
- YÜZDE 28: Eğer asgari ücret artışı yüzde 28 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 293 TL, brüt ücretin ise 33 bin 287 TL olması bekleniyor.
- YÜZDE 28,5: Yayınlanan Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin enflasyona göre belirlendiği senaryolar da öne çıkıyor. Eğer asgari ücret artışı yüzde 28,5 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.
- YÜZDE 30: Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı bir senaryoda ise 2026 için net ücretin 28 bin 735 TL, brüt ücretin ise 33 bin 807 TL olması öngörülüyor.
YÜZDE 32,2: Asgari ücret artışı enflasyon beklentisine paralel olarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 29 bin 222 TL, brüt ücretin ise 34 bin 379 TL olması bekleniyor.
- YÜZDE 35: Yüzde 35'lik bir zam üzerinde uzlaşılması sonucu ise 2026 yılı asgari ücretinin net 29 bin 841 TL, brüt 35 bin 107 TL olacağı hesaplanıyor.
- YÜZDE 40: Yüzde 40'lık bir artış olması durumunda ise 2026 yılı için net ücret 30 bin 946, brüt ücret ise 36 bin 407 TL olacak.