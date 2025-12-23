Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretine ilişkin süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının bugün gerçekleşeceği açıklanırken, zam oranına ilişkin değerlendirmeler de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İŞÇİ TARAFI MASADA YOK

Komisyonun ilk iki toplantısına işçi tarafı katılmadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş genel merkezlerini ziyaret ederek işçi kesiminin taleplerini doğrudan aldı. Bakan Işıkhan, işçi sendikalarından alınan görüşlerin komisyon üyelerine aktarılacağını ve asgari ücret belirlenirken "enflasyona ezdirmeme" ilkesinin esas alındığını vurguladı.

ZAM ORANI ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA NETLEŞEBİLİR

Komisyon bugün saat 18.00'de 3. kez toplanacak. Gözler rakama çevrilmişken, Ekonomist Muhammed Bayram artış oranının dördüncü toplantıya kalmadan açıklanabileceğini ifade etti. Bayram, asgari ücrette yüzde 28 ile yüzde 32 aralığında bir artış beklentisini dile getirdi.

ÖNE ÇIKAN ZAM ORANI: YÜZDE 25

CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise, işçi tarafı masada olmasa da taleplerin Bakanlık aracılığıyla komisyona yansıdığını söyledi. Develi, enflasyonla mücadele süreci ve 2026 sonu enflasyon beklentilerinin dikkate alındığını belirterek, yüzde 25 artış oranının öne çıktığını ifade etti. Develi, "Yüzde 20'lik bir artış işçi tarafını memnun etmeyecektir. Yüzde 30-35 bandı ise işveren açısından istihdamı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle iki tarafı da dengeleyecek oran yüzde 25 olarak öne çıkıyor" dedi. Bu oranın kabul edilmesi halinde 2026 yılı asgari ücretinin net 27 bin 630 TL seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

MİLYONLARI ETKİLEYEN BİR KARAR

Uzmanlar, asgari ücret artışının yalnızca asgari ücretlileri değil, bu seviyeye yakın maaş alan çalışanları, kıdem tazminatlarını ve birçok fiyat kalemini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

İşte 2026 yılı asgari ücret artış oranı ile ilgili tüm senaryolar: