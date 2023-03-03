Son Dakika! Enflasyon şubat ayında yüzde 3,15, yıllık bazda ise yüzde 55,18 oldu

Son dakika! Enflasyon şubat ayında yüzde 3,15 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 55,18 olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay da enflasyonda düşüş kaydedilirken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon şubat ayında yüzde 3,15, yıllık bazda ise yüzde 55,18 oldu. Bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

DEPREM NEDENİYLE 3 İLDE SAHA FİYATLARI DERLENEMEDİ

Kurumdan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edilmiştir.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP GİYİM VE AYAKKABI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

117 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,10 olarak gerçekleşti.