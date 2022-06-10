Son dakika! Bakanlık, yeni ekonomik adımların ilki olan GES'in detaylarını açıkladı - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşamdan itibaren ekonomide atılacak yeni adımları birer birer açıklamaya başladı. Atılan adımların ilki ise gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) ihracı oldu. Yapılan açıklama sonrası herkes GES'in ne demek olduğunu araştırmaya başlarken, bakanlık uygulamanın detaylarını açıkladı.

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