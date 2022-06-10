Son dakika! Bakanlık, yeni ekonomik adımların ilki olan GES'in detaylarını açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Bakanlık, yeni ekonomik adımların ilki olan GES'in detaylarını açıkladı

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
 - Güncelleme:

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı dün akşam açıkladığı yeni ekonomik adımların ilki olan gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihracının detaylarını açıkladı. Buna göre; Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Kupon ve anapara ödemeleri Ziraat, Halk ve Vakıfbank aracılığı ile yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşamdan itibaren ekonomide atılacak yeni adımları birer birer açıklamaya başladı. Atılan adımların ilki ise gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) ihracı oldu. Yapılan açıklama sonrası herkes GES'in ne demek olduğunu araştırmaya başlarken, bakanlık uygulamanın detaylarını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

title