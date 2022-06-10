Son dakika! Bakanlık, yeni ekonomik adımların ilki olan GES'in detaylarını açıkladı
Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı dün akşam açıkladığı yeni ekonomik adımların ilki olan gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihracının detaylarını açıkladı. Buna göre; Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Kupon ve anapara ödemeleri Ziraat, Halk ve Vakıfbank aracılığı ile yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşamdan itibaren ekonomide atılacak yeni adımları birer birer açıklamaya başladı. Atılan adımların ilki ise gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) ihracı oldu. Yapılan açıklama sonrası herkes GES'in ne demek olduğunu araştırmaya başlarken, bakanlık uygulamanın detaylarını açıkladı.
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