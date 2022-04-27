Son dakika: Yem firmalarına yönelik soruşturma tamamlandı! 4 şirkete 159 milyon lira ceza kesildi
Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Rekabet Kurumu'nun artan şikayetler sonrası başlattığı yem üretim firmalarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Buna göre 4 firmaya 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verildi. Ceza kesilen firmalar arasında Abalıoğlu Yem, C.P. Standart Gıda, Matlı Yem ve Erişler Yem bulunuyor.
Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurum'u; 4 teşebbüse ceza verirken, 3 teşebbüse ceza uygulanmasına yer olmadığı kararını verdi.
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