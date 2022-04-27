Son dakika: Yem firmalarına yönelik soruşturma tamamlandı! 4 şirkete 159 milyon lira ceza kesildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Yem firmalarına yönelik soruşturma tamamlandı! 4 şirkete 159 milyon lira ceza kesildi

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika: Yem firmalarına yönelik soruşturma tamamlandı! 4 şirkete 159 milyon lira ceza kesildi

Son dakika: Rekabet Kurumu'nun artan şikayetler sonrası başlattığı yem üretim firmalarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Buna göre 4 firmaya 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verildi. Ceza kesilen firmalar arasında Abalıoğlu Yem, C.P. Standart Gıda, Matlı Yem ve Erişler Yem bulunuyor.

Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurum'u; 4 teşebbüse ceza verirken, 3 teşebbüse ceza uygulanmasına yer olmadığı kararını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title