Son dakika: Üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti bu ay başlayacak

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversiteli gençlere tanımlanacak aylık 10 GB ücretsiz internet hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Operatörlerle görüşmelerin tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Gençlere ücretsiz internet bu ay başlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabine toplantısının ardından üniversiteli gençlere bir dizi müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere 1 defaya mahsus vergisiz telefon satışı yapılacağını ve 12 boyunca ücretsiz 10 GB internet tanımlanacağını söyledi. A Haber canlı yayınında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere ücretsiz internet hizmetinin bu ay başlayacağını bildirdi.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Bakan Uraloğlu, "3,6 milyon öğrenciyi kapsayacak bir proje. Operatörlerle görüşmeler tamamlandı. Proje hazır. Gençlere ücretsiz internet bu ay başlar." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ücretsiz internet uygulamasıyla ilgili de, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Vergisiz telefon satışı Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacak. İşte kriterleri karşılayan modeller:

CASPER

VIA X30,

VIA X30 Plus

VIA M35

GENERAL MOBİLE

GM 24 Pro

GM 23

GM 23 SE

GM 22S

GM 22 Pro

GM 22 Plus

OMİX

X300

X400

X500

X600

X700

X3

X5

POCCO

Pocco C40

REEDER

S19 Max

S19 Max Pro

S19 Max Pro S

S23 Pro Max

REALME

Realme 10

C55

C53,

SAMSUNG

Galaxy A04e

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A14

Galaxy A24

Galaxy A04s

Galaxy A32

Galaxy A23

Galaxy M14 5G

Galaxy M13

TCL

303

30 SE

XİAOMİ

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi 10

Redmi 10C

Redmi 12C

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi Note 12

Redmi 12

VİVO