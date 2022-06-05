Son Dakika: Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatları belli oldu - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği kampın kapanış konuşmasında kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, çiftçilerle ilgili bir haberi de verdi.

BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI

Erdoğan, "Sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacağız. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olarak belirlenmiştir. Teşviklerden TMO'nun çiftçi sistemine kayıtlı vatandaşlarımız yararlanabilecek" dedi.

"DİĞER TEŞVİKLER DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alım rakamları diğer kamu kuruluşları için de referans olacak. Toplam hububat primine ilave mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği almaya devam edeceklerdir. Yeni hasat döneminin çiftçilerimize milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİYATLARDAKİ DALGALANMALAR ÜRETİM SIKINTISINDAN DEĞİL"

Erdoğan'ın konuyla ilgili diğer sözleri şu şekilde: "Tarımsal faaliyetler hem çiftçimizin kaynağı. Türkiye kendine yetecek bir ülkedir. Salgın döneminde bu gerçeği gördük. Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim sıkıntısından değil. Yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz. Buğday ithal ediyoruz yaygarasından vazgeçmiyorlar. Çiftçilerimize ekim yapmaları tavsiyesinde bulunmuştuk. Buğday alım fiyatlarını açıklamak istiyorum."



##149950113#