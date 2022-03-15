Son Dakika: Uçuşu olanlar dikkat! THY, 4 ülkeye seferlerini iptal etti

Ukrayna savaşının 20. gününe girilirken uçuş tehlikesi açısından birçok hava yolu şirketi seferlerini iptal etti. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da ( Thy ) yeni bir karar aldığını açıkladı. Buna göre, THY; Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov ile Soçi seferlerini iptal etti.

BELARUS'A DA SEFER YAPILMAYACAK

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.