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Son Dakika: Uçuşu olanlar dikkat! THY, 4 ülkeye seferlerini iptal etti

Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini açıkladı.

Ukrayna savaşının 20. gününe girilirken uçuş tehlikesi açısından birçok hava yolu şirketi seferlerini iptal etti. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da ( Thy ) yeni bir karar aldığını açıkladı. Buna göre, THY; Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov ile Soçi seferlerini iptal etti.

BELARUS'A DA SEFER YAPILMAYACAK

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Uçuşu olanlar dikkat! THY, 4 ülkeye seferlerini iptal etti

Servet Uzun
Servet Uzun
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THY, Ekonomi, Güncel, Haberler

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