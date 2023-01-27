Son Dakika: Şubat ayında sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 ile yüzde 17,2 oranlarında indirim yapılacak

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13,30, elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışına yüzde 16,67 indirim yaptı.

EKİM AYI ESAS ALINDIĞINDA YÜZDE 38 İNDİRİM YAPILDI

Bununla birlikte sanayide kullanılan gaz fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim yapıldı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım -işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Büyük Sanayi Kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %13,30 ile %17,22 oranlarında,

Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında %16,67 oranında,

indirim yapılmıştır.

Diğer taraftan, Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla %24,77 ile %38,45 oranlarında indirim yapılmıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."