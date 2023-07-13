Son Dakika: Emeklilere yüzde 25 zam öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika: SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Emeklilere enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

MECLİS GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi sonunda geldi. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Söz konusu madde değişiklik yapılmadan kabul edildi. SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı.

DÜN DE MEMUR EMEKLİLERİ İLE İLGİLİ MADDE KABUL EDİLMİŞTİ

Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti.