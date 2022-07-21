Son Dakika! Merkez Bankası, bu yılın ilk 6 ayında olduğu gibi temmuz ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Merkez Bankası, her ay belirli tarihlerde bir araya gelerek Para Politikası Kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. Bu toplantılar sonrasında da aylık bazdaki faiz kararı duyuruluyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

TEMMUZ AYINDA DA SABİT TUTULDU

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün açıkladığı temmuz ayı kararıyla da politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

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