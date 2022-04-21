Son Dakika: Mariupol'ün düşmesi sonrası ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi gönderecek
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Son dakika: Rus ordusunun Mariupol'ü ele geçirdiğini duyurmasının ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon doları askeri yardım olmak üzere 1.3 milyar dolarlık yardım paketi göndereceğini duyurdu. Söz konusu askeri yardımda ağır silahlar, mühimmat ve dronlar olacak. Öte yandan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı Mariupol'ün düştüğüne dair bir kanıt olmadığını ifade etti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 57. güne girilirken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından bir süredir kuşatma halinde olan Mariupol şehrinin bu sabah saatlerinde ele geçirildiği duyuruldu.
Gelişmelerin ardından basın açıklamasında bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları askeri destek olmak üzere 1.3 milyar dolarlık yardım paketi göndereceklerini duyurdu.
Yapılacak askeri yardım kapsamında ağır silahlar, mühimmat ve dronlar olacak. Biden, "Önümüzdeki hafta Ukrayna için Kongre'den ek bütçe isteyeceğim" diye konuştu.
Alınan yeni kararlara göre, Ukraynalılar Avrupa'dan doğrudan sığınma için ABD'ye gelebilecek. Rusya'nın bayrağı olan gemiler ABD'nin limanlarına giremeyecek.
Öte yandan basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "Mariupol'ün düştüğüne dair bir kanıt yok." ifadelerini kullanarak "Mariupol'u Rusya gerçekten kontrol ediyor mu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey var buradan masum insanların kaçmasına izin verilmediği. Mariupol'ün henüz düştüğüne dair kanıt yok" dedi.