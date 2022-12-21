Son Dakika: Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'le asgari ücret zammını görüşüyor

Son dakika: Milyonlar yarın açıklanacak asgari ücret zammını beklerken, Külliye'de kritik zirve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için son düzlüğe girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün gerçekleştirilen üçüncü toplantısında uzlaşma çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Bakan Bilgin'le görüşüp asgari ücret zammını yarın açıklayacağını söyledi. Bu gelişme üzerine kritik görüşme Beştepe'de başladı.

BEŞTEPE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Beştepe'de saat 21.40'ta bir araya geldi. İki ismin asgari ücretle ilgili teklifleri değerlendirmeye alıp son kararı vermesi bekleniyor.

"9 BİN TL'NİN ALTINDAKİ RAKAMA MASADA OLMAYIZ"

Komisyon toplantısının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söyledi. Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." şeklinde konuştu.

"BİZİM SIRTIMIZDA KÜFE VAR"

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesin dediğiyle adım atmayız. Bizim sırtımızda küfe var, 85 milyonun taşındığı bir küfe. Küfesi olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz." dedi.