Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! İhracat eylül ayında yüzde 9,2 oranında artarak 22 milyar 616 milyon dolar oldu

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre ihracat eylül ayında yüzde 9,2 oranında artarak 22 milyar 616 milyon dolar oldu. Bakan Muş, "Bu en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın yanı sıra bir de inografik paylaştı.

"EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMI"

Muş'un tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,2 artışla 22,6 milyar $ olmuştur. Bu, en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık."

Son Dakika! İhracat eylül ayında yüzde 9,2 oranında artarak 22 milyar 616 milyon dolar oldu

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Verileri göre eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu. Ürün grupları bazında ise ihracat en çok ham madde, tüketim malları ve yatırım (sermaye) malları kategorilerinde gerçekleşti.

Son Dakika! İhracat eylül ayında yüzde 9,2 oranında artarak 22 milyar 616 milyon dolar oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Mehmet Muş İhracat Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

tekin demir demir:

İhracat, % 30 artarak 20 milyar 783 milyon dolar, İthalat, % 12,2 artarak 23 milyar 386 milyon dolar,

Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
Barbaros:

İthalat yazmıyor:) ihracat yazıyor 100 bin borç alsan yüz bin lira param mı var dersin yüzde 20 faizle 120 bin borcum mu var dersin ?

Cevap Yaz 1 19 Yayından Kaldır
Mehmet Vatandaş:

Dağdaki çoban Ali'ye, köydeki Hasan emmi, Fatma nineye söylesen sana hemen sorar peki ya ithalat:)

Cevap Yaz 4 40 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title