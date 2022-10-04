Son Dakika! İhracat eylül ayında yüzde 9,2 oranında artarak 22 milyar 616 milyon dolar oldu

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre ihracat eylül ayında yüzde 9,2 oranında artarak 22 milyar 616 milyon dolar oldu. Bakan Muş, "Bu en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın yanı sıra bir de inografik paylaştı.

"EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMI"

Muş'un tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,2 artışla 22,6 milyar $ olmuştur. Bu, en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık."

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Verileri göre eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu. Ürün grupları bazında ise ihracat en çok ham madde, tüketim malları ve yatırım (sermaye) malları kategorilerinde gerçekleşti.