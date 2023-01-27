Son Dakika: Hazine Bakanlığı sıfır kilometre araç satışlarına inceleme başlattı, 13 distribütörden bilgi ve belge talep edildi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Buna göre 13 distribütörden bilgi ve belge talep edilirken, Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç ise mercek altına alındı.

Otomotiv sektöründeki stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Sıfır kilometre araç satışlarına inceleme başlatan Bakanlık, 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve belge talep etti.

260 BİN ARAÇ MERCEK ALTINDA

Öte yandan geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. Bakanlık tarafından 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.

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