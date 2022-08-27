Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,16 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,16 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 13,81'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: