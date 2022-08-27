Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,16 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,16 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 13,81'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|33,151426
|13,16
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,228682
|13,08
|İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)
|0,114801
|12,38
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,987189
|12,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,311109
|7,46
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,144046
|7,08
|İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)
|303,605039
|6,87
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|2,058639
|6,37
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,998994
|6,20
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,167633
|6,14
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,032330
|13,81
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,031218
|7,51
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,209780
|7,20
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,028848
|7,10
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,027609
|6,69
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,028891
|6,66
|AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,027606
|6,62
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,030175
|6,32
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,029801
|6,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,104209
|6,02
(Sürecek)
Kaynak: AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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