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Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (4)

Ekonomi Haberleri

Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,16 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,16 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 13,81'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF33,15142613,16
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,22868213,08
İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)0,11480112,38
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,98718912,12
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,3111097,46
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1440467,08
İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)303,6050396,87
Neo Portföy Birinci Değişken Fon2,0586396,37
Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,9989946,20
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu1,1676336,14
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,03233013,81
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0312187,51
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,2097807,20
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0288487,10
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0276096,69
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0288916,66
AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF0,0276066,62
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0301756,32
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF0,0298016,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF0,1042096,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

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