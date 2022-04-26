Toplu taşıma araçlarının ve otoyolların bayramda ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Haberler

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Toplu taşıma araçlarının ve otoyolların bayramda ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Ekonomi
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Toplu taşıma araçlarının ve otoyolların bayramda ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

RAMAZAN Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

RAMAZAN Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30  Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Ekonomi

Ramazan Bayramı, cumhurbaşkanı, Gazete, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Haberler

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