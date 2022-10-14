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Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı

Ekonomi Haberleri

Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı

Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında başkent Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna iştirak etti. Söz konusu toplantının olumlu geçitiğine değinen Bakan Nebati, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldık. Bankaların ve yatırımcıların üst düzey temsilcileri ile yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti. Devreye aldığımız uygulamaları ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık." açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Standard Chartered Bank Washington Politika Ekonomi Haberler Son Dakika

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