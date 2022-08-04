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Son dakika haberleri | Gebze Belediyesi'nin personeline yüzde 30 zam

Son dakika haberleri | Gebze Belediyesi'nin personeline yüzde 30 zam

Son dakika haberine göre Gebze Belediyesi'nin bin 289 çalışanın maaşına yüzde 30 zam yapıldı.

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Gebze Belediyesi'nin bin 289 çalışanın maaşına yüzde 30 zam yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Yapılan zam, ağustos ayı itibarıyla personelimizin maaşlarına yansıtılacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, işçi ve emekçilerimizi, küresel olarak yaşanan ekonomik koşullara karşı korumak için yaptığı asgari ücretteki yüzde 30 iyileştirme, bu düzenlemeyle Gebze Belediyesi tarafından da uygulanmıştır. Yapılan düzenleme emekçilerimize hayırlı olsun. İşçilerimize yaptığımız yüzde 30 enflasyon düzeltmesini, aslı olmayan yaklaşımlarla maksatlı olarak yorumlayanları kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gebze Belediyesi Zinnur Büyükgöz Ekonomi Haberler Son Dakika

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