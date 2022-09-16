Son dakika haberi! Uşak Tarım Fuarı sektöre ivme kazandıracak

Son dakika ekonomi haberi... Uşak, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan 7. Tarım ve Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarına ev sahipliği yapacak.

Uşak, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan 7. Tarım ve Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarına ev sahipliği yapacak. Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, "Fuarın sektöre ivme katacağına inanıyoruz" dedi.

22-25 Eylül'de Uşak Karakıran Mahallesi Kemal Öz Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı'nda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek fuarda, tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar, sektörün önde gelen firma, birlik ve kooperatiflerini hem üreticiler hem yurtiçi ve yurtdışı alıcılarla buluşturacak.

"Güçleneceğiz"

Sezer, son iki senedir yaşanılan pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıdanın ve tarımın önemini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak "Bu vesileyle yedi sene önce çıktığımız bu yolun ne kadar doğru bir adım olduğunu, nasıl doğru bir istikamette ilerlediğimizi gördük" dedi.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan fuarın 2022 yılında çok daha fazla önem kazandığını belirten Sezer "2021 yılında kuraklık ve maliyet artışlarından dolayı daralan tarım sektörü, yeni bir projeksiyon yakalamak için bu fuardan istifade edecektir. Bu konunun önem ve hassasiyeti bakımından kendine ivme katacak olan fuarımız, inanıyoruz ki gelecek fuarlarda daha da güçlü olmanın alt yapısını oluşturacaktır" diye konuştu.

Uşak halkını, Borsa üyelerini, tüccarı, çiftçiyi, sanayiciyi, herkesi fuarda Uşak Ticaret Borsası tarafından açılacak olan standa beklediklerini vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Bu sene stant konseptimiz 'Uşak Tarımına Alternatif Destek' projesi olacak. Safran soğanı ve yetiştiriciliği konusundaki çalışmalarımıza da yer vereceğiz. Herkesi bekliyoruz" - UŞAK